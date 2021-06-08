Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi, 86 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs aşısı doz miktarının 31 milyonu aştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden açıkladı. Buna göre;

Son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

yapıldı, testi pozitif çıktı, hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Türkiye 8 Haziran 2021 Koronavirüs Tablosu

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 405 bin 203'e ulaştı.