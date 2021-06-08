Naci Görür: Sayın Ulaştırma Bakanımızın müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücü

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara’daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle."
Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara’daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 8, 2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haziran ayı sonunda temelinin atılması beklenen Kanal İstanbul projesinin Marmara Denizi'ndeki deniz salyasını da bitireceğini söylemişti.
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