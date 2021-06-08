Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a 50 bin doz Sinovac aşısı

Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19'a karşı aşılamalar devam ederken Başbakan Hamza Ersan Saner'den açıklama geldi.

Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine bu akşam 50 bin doz Sinovac aşısının geleceğini duyurdu.

Saner, Kuzey Kıbrıs'ın en az yüzde 70’inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için Türkiye’nin sağladığı katkıların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiye'mize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Saner, daha önce gelen 140 bin doz aşının ardından gelecek olan 50 bin doz aşı ile birlikte toplam Kovid-19 aşı miktarının 190 bine ulaşacağını belirtti.