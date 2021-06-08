AK Parti'den 'müsilaj için komisyon kurulsun' önergesi

AK Parti, Marmara'da etkili olan müsilajın araştırılması amacıyla TBMM Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi. Önerge perşembe günü Genel Kurul'da görüşülecek.

AK Parti Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasının nedenlerinin araştırılması için komisyon kurulmasına dair Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

O önerge Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Müsilajla ilgili komisyon, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için çözüm önerilerini araştıracak.

Akademisyen ve uzmanların da davet edilmesi beklenen komisyon yerinde inceleme de yapacak.

AK Parti'nin komisyon kurulması önergesine diğer partilerin de destek vermesi bekleniyor.

Temizlik seferberliği başladı

Marmara Denizi`nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili`nde başlatıldı. Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.