Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini paylaşarak, "Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.

Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü.



Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak.#EnerjideYeniMüjde 🔥 pic.twitter.com/VTu9lpXrqm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 8, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı.

Söz konusu keşifle, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.