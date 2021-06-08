Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin okullar açılmadan aşılanmaya başlayacak olmasını duyurmasının ardından gelen eleştiriye "13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda öncelikler, grupları duyurduğu paylaşımın altına 'Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar' yorumunu yapan Prof. Dr. Cem Say'a, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" yanıtını verdi.

Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun. https://t.co/2zvUXvW1xN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

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