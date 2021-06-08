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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada’da, Adalar ilçesi tarihinde ilk kez hizmete alınan ve açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan, İBB Adalar Koordinatörlük ve Ek Hizmet Binası önünde konuştu.

    İmamoğlu: Farklı bir yaz dönemi geçireceğiz

    © Fotoğraf : Twitter/İBB Haber
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada’da, Adalar ilçesi tarihinde ilk kez hizmete alınan ve açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan, İBB Adalar Koordinatörlük ve Ek Hizmet Binası önünde konuştu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonraki mesaisinin tamamını Büyükada'ya ayırdı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tarafından iskelede karşılanan İmamoğlu'nun ilk durağı, belediye binası oldu. Burada Gül ve İBB bürokratlarıyla kısa bir toplantı yapan İmamoğlu ve Gül, Büyükada'da şehit Murat Yüksel’in Nizam Mahallesi'ndeki baba evine ziyarette bulundu.

    Depreme dayanıksız caminin onarılması için talimat verdi

    Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nizam Camii'nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, yanında bulunan İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'a gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi.

    Bir hasta evine de ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, Büyükada Saat Kulesi çevresinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen İmamoğlu, bazı esnaf ve vatandaşların anlattıkları sorunları yardımcıları aracılığıyla not aldı.

    'Adalar bizim gözbebeğimiz'

    İmamoğlu, Adalar ilçesi tarihinde ilk kez hizmete alınan ve açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan, İBB Adalar Koordinatörlük ve Ek Hizmet Binası’nda da incelemelerde bulundu.

    İlçeye yaptığı ziyareti burada değerlendiren İmamoğlu, şunları söyledi:

    -Adalar, tarihiyle, güzel hizmet alma biçimiyle, dokusuyla bizim göz bebeğimiz. Bizim için kıymetli. Burada var olan değişimlerimizin nasıl yürüdüğüne baktık.

    -Burada, tarihinde ilk defa İBB'nin bir koordinasyon merkezi var. Bunu özellikle bazı ilçelerimizde uygulayacağız. Çünkü hizmetlerin rutin bir şekilde yürüyüp yürümediğine, kurumsal olarak bakacağız.

    -Orada; kamu kurumlarımızla, ilçe belediyelerimizle, kaymakamlığımızla diğer birimlerle nasıl iş birliği yaptıklarını en azından denetliyor olacağız.

    'Farklı bir yaz dönemi geçireceğiz'

    Verimli bir gezi olduğunun altını çizen İmamoğlu, Adalar'da planlama, strateji ve vizyon anlamında sıkı adımlar attıklarını vurguladı. “Farklı bir yaz dönemi geçireceğiz” diyen İmamoğlu, şunları ifade etti:

    -Aslında, geçen sene bambaşka bir ortama erişmeyi hayal ediyorduk ama Türkiye'nin yaklaşık 16 aydır yaşadığı pandemi, birçok isteğimizi biraz erteledi. Bu yaz, bunun iyi bir sınavını vereceğiz.

    -Tertemiz sahiller, buranın temizliği konusunda ilçe belediyesi ile müşterek çalışma, farklı ihtiyaçlar, insani ihtiyaçlar, parkların içinde lavabosundan tuvaletine, sahillerdeki temizliğe, mekanların titizliğine, bütün bu yönleriyle Adalar'ı gözbebeği bir yer olarak el üstünde tutacağız. İstanbul'un her ilçesinin farklı özelliği var ama Adalar’da bir tane.

    'Adalar'a yeni hizmet alanları kazandıracağız'

    Adalar Meydanı'nın da yeniden tasarlanacak alanlardan biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Kentin, farklı tasarlanan alanları var. Meydanları bu noktada değerli. Şu anda restorasyonu başlayan tarihi alanlarımız var. Başka sürprizlerimiz de var. Netleşmediği için onlara bakıyoruz. Yeni hizmet alanlarını da Adalar'a kazandıracağız” diye konuştu.

    İmamoğlu, son olarak; Adalar Vakfı tarafından Büyükada Vapur İskelesi'nde düzenlenen Büyükada’nın ve Arabacılar Meydanı’nın 150. Yılı Sergisi’ni ziyaret etti.

    Etiketler:
    Yaz, Adalar, Büyükada, Ekrem İmamoğlu, İBB
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