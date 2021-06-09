Torbalı’da belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi

İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında kavga çıktı. Elinde satırla Özgen'in üzerine yürüyen Sümbül, çevredekiler tarafından uzaklaştırılırken o anlar kameraya yansıdı.