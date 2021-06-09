Dışişleri Bakanlığı'ndan Mladic açıklaması: Acıları dindirmese de doğru bir karar oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan eski Sırp komutan Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin "Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur" açıklaması yapıldı.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT), eski Sırp komutan Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması’nın (UCMRM) Savaş Suçlusu Ratko Mladiç’e İlişkin Kararı Hk. https://t.co/iv6FKDufJV pic.twitter.com/czTFssOvBQ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 8, 2021

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"Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), 22 Kasım 2017 tarihli kararıyla savaş suçlusu Ratko Mladiç’i Bosna-Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım ile insanlığa karşı suçlardan ve savaş hukuku ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına mahkûm etmişti" denilen açılamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ratko Mladiç'in, sözkonusu karara itirazı hakkındaki temyiz kararı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) tarafından bugün (8 Haziran) açıklanmış olup, adıgeçenin müebbet hapis cezası onanmıştır.

Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur.

Kararın, Bosna-Hersek’te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz."

Ne olmuştu?

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, mayıs 2012'de başlamıştı.

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, 'adil yargılanmadığını' ve 'hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını' öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.