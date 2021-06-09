Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Toklu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ileri süren Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Toklu, "Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu" dedi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Toklu, Eylül 2020'de söz konusu otelde kaldığını ve 35 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım" dedi.

ankaragazeteci.com’dan Alican Uludağ'ın haberine göre, Toklu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Sedat Peker hakkında 'iftira', 'hakaret', 'kişisel verileri ele geçirmek' suçlarından dava açılmasını istedi. Esat Toklu, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

'Paramount Otel’e 2020 yılında ailemle tatil yapmak için gittim'

"Adı geçen Paramount Otel’e 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Konaklama yaptığımız dönem pandemi dönemi olup, yaz tatil sezonunun sonudur. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair dekont ektedir. Otelde kimsenin misafiri olarak kalmadım.

'Kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır'

Videoda adı geçen ve sosyal medyadan adına aşina olduğum Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır. Videodaki şahsımla ilgili iddialar, tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Korkmaz’ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline karşı Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır.

'Aracımı 2018 yılında 321 bin liraya aldım'

Videodaki diğer bir iddia olan milyonluk sıfır araç iddiası da kamuoyunu yanıltmaya yönelik, şahsımı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Bu araç, makama gelirken kullandığım araç değildir. Ayrıca malvarlığımız hakkında düzenli olarak HSK’ya bildirimde bulunuyoruz. Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK’ya sundum. Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır.

'Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftira'

Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır. Şüpheli, attığı tweetlerle ve yayınladığı videoyla özel hayatımın gizliliğini ihlal etmiş, kamuoyu nezdinde mesleki itibarıma ağır ithamlarla gerek şahsımın gerekse temsil ettiğim makamı yıpratmaya çalışmıştır. Tüm bu nedenlerle şüpheli veya şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, haklarında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ederim."

Toklu, ayrıca HSK 1. Dairesi’ne kendisi hakkında inceleme yapılması talebiyle dilekçe verirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğinden de Peker’in yayınladığı videoya erişim engeli getirilmesini istedi.

Toklu dünkü açıklamalarında şunları söylemişti:

"Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim. Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016'dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul'da."