Selvi: HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'ye yönelik kapatma davasını değerlendirirken "HDP kapatılırsa bunun demokratik görünümümüze etkisi ve siyasi sonuçları ne olur? HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'ye yönelik yeniden açılan kapatma davasını değerlendirdi. İlk iddianamenin oybirliği ile reddedildiğini hatırlatan Selvi, "Bu kez daha derli toplu bir iddianame hazırlandığı söyleniyor" dedi.

İlk iddianamede ölmüş ya da HDP'den istifa etmiş kişiler hakkında da siyaset yasağı talep edildiğini, kapatma nedeni olarak gösterilen suçlarla şahıslar arasında illiyet bağının yeterince ortaya konmadığını belirten Selvi, "Bu kez özenli çalışma yapıldığı anlaşılıyor. Daha önce 687 kişiye siyaset yasağı istenirken sayı 500’e indi. Odak oluşturma iddiasına neden olan şahıslarla eylemlerinin kanıtlarının iddianamede yer aldığı ifade ediliyor" ifadesini kullandı.

Selvi, sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgileri hatırlattıktan sonra "Bir yanda parti kapatmaya karşı olan ve geçmişte kendisi de kapatılma davası ile karşı karşıya kalmış olan AK Parti var. Diğer yanda ise PKK ile bağı yadsınamaz olan HDP var. Bir yanda ise HDP'nin kapatılmasında ısrarlı olan Cumhur İttifakı ortağı MHP var. AK Parti ise siyaseten bu gerçekleri ışığında bir pozisyon belirleyecek" diye yazdı. Selvi, şunları kaydetti:

'HDP çizgisindeki partiler, kapatmalardan beslenerek büyüdüler'

"AK Parti, 2010 yılında siyasi partiler hakkında kapatma davası açılmasını Meclis’in onayına bağlayan Anayasa değişikliği önerisi getirmişti. Ancak o zaman HDP’den önceki Barış ve Demokrasi Partisi söz vermesine rağmen oy vermediği için bu değişiklik gerçekleşmedi. Neden? BDP’liler açıklamadığı sürece, neden oy vermediklerini bilemem. Ama HDP çizgisindeki partiler, kapatmalardan beslenerek büyüdüler. Ama bu parti kapatmalar konusunda bizim ilkeli olarak hareket etmemize engel olmamalı.

'Siyasi sonuçları ne olur?'