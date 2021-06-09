Kayıt
10:29 09 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Abdülkadir Selvi

    Selvi: HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 013
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106091044690163-selvi-hdpye-kapatma-davasinin-2023-secimlerine-olan-etkisinin-iyi-hesap-edilmesi-gerekiyor/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'ye yönelik kapatma davasını değerlendirirken "HDP kapatılırsa bunun demokratik görünümümüze etkisi ve siyasi sonuçları ne olur? HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'ye yönelik yeniden açılan kapatma davasını değerlendirdi. İlk iddianamenin oybirliği ile reddedildiğini hatırlatan Selvi, "Bu kez daha derli toplu bir iddianame hazırlandığı söyleniyor" dedi.

    İlk iddianamede ölmüş ya da HDP'den istifa etmiş kişiler hakkında da siyaset yasağı talep edildiğini, kapatma nedeni olarak gösterilen suçlarla şahıslar arasında illiyet bağının yeterince ortaya konmadığını belirten Selvi, "Bu kez özenli çalışma yapıldığı anlaşılıyor. Daha önce 687 kişiye siyaset yasağı istenirken sayı 500’e indi. Odak oluşturma iddiasına neden olan şahıslarla eylemlerinin kanıtlarının iddianamede yer aldığı ifade ediliyor" ifadesini kullandı.

    Selvi, sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgileri hatırlattıktan sonra "Bir yanda parti kapatmaya karşı olan ve geçmişte kendisi de kapatılma davası ile karşı karşıya kalmış olan AK Parti var. Diğer yanda ise PKK ile bağı yadsınamaz olan HDP var. Bir yanda ise HDP'nin kapatılmasında ısrarlı olan Cumhur İttifakı ortağı MHP var. AK Parti ise siyaseten bu gerçekleri ışığında bir pozisyon belirleyecek" diye yazdı. Selvi, şunları kaydetti:

    'HDP çizgisindeki partiler, kapatmalardan beslenerek büyüdüler'

    • "AK Parti, 2010 yılında siyasi partiler hakkında kapatma davası açılmasını Meclis’in onayına bağlayan Anayasa değişikliği önerisi getirmişti. Ancak o zaman HDP’den önceki Barış ve Demokrasi Partisi söz vermesine rağmen oy vermediği için bu değişiklik gerçekleşmedi. Neden? BDP’liler açıklamadığı sürece, neden oy vermediklerini bilemem. Ama HDP çizgisindeki partiler, kapatmalardan beslenerek büyüdüler. Ama bu parti kapatmalar konusunda bizim ilkeli olarak hareket etmemize engel olmamalı.

    'Siyasi sonuçları ne olur?'

    • PKK ile bağlantısı nedeniyle HDP kapatılmayacaksa dünyada hiçbir parti kapatılmaz. HDP’liler de bunun farkında. Şimdiye kadar kurdukları 7 parti kapatılmış. Ama onlar PKK ile bağlarını koparmamışlar. Ama HDP kapatılırsa bunun demokratik görünümümüze etkisi ve siyasi sonuçları ne olur? HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor."
    Etiketler:
    Seçim, 2023, Demokrasi, HDP, Parti kapatma, MHP, AK Parti, Abdulkadir Selvi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz” dedi.
    Marmara Denizi Eylem Planı: Müsilaj temizliği başladı
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet