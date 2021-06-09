Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya termoslu saldırı

İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda bir parkta saldırıya uğradı. Akkaya'ya "Sizin gibileri burada istemiyoruz" diyen Eray Çakın adlı saldırgan iddiaya göre araştırma görevlisine elindeki termosla vurdu. Akkaya'ya destek veren oyuncu Ezgi Mola, "Neşe Nur Akkaya yalnız değildir" ifadelerini kullandı

İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda parkta otururken kedileri seviyordu.

NTV'nin aktardığı habere göre Eray Çakın adlı kişi, “Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin” dedi ve Neşe Nur Akkaya'ya elindeki termosla vurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran'da Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "kasten yaralama-tehdit" konusuyla ilgili çalışma başlatıldı.

'Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok'

Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, olay günü mağdur 31 yaşındaki Neşe Nur Akkaya ve 29 yaşındaki Y.F.'nin saat 18.15 sıralarında parkta otururken sokak kedisiyle ilgilendikleri sırada yanlarına gelen 26 yaşındaki E.Ç.'nin "Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok" şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları tespit edildi.

Sonrasında elindeki şişeyle Y.F.'nin yüzüne vurduğu belirlenen şüpheli E.Ç., olay yerinde yakalandı.

"Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.Ç., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İTÜ'den açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan çirkin saldırının kınandığı belirtilerek, "Nefret söylemiyle başlayan ve ardından fiziksel şiddete varan davranışlarıyla akademisyenimizi darbeden kişinin hak ettiği cezayı alması için bu olayın takipçisi olacağız" denildi.

Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlimiz Neşe Nur Akkaya'ya yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Nefret söylemiyle başlayan ve ardından fiziksel şiddete varan davranışlarıyla akademisyenimizi darp eden kişinin hak ettiği cezayı alması için bu olayın takipçisi olacağız. — İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) June 8, 2021

Ezgi Mola: Neşe Nur Akkaya yalnız değildir

​Oyuncu Ezgi Mola, Twitter hesabından Neşe Nur Akkaya'ya #NeseNurAkkayaYalnızDeğildir etiketiyle destek verdi. Mola, başka bir paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu 'terbiyesizliği' -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!"

İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu “terbiyesizliği” -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!!!! — ezgi mola (@ezgimola) June 8, 2021

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