Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarda koronavirüs sonrası görünen MIS-C sendromu hakkında uyardı

8 yaşındaki Toprak Kılınç'ın MIS-C nedeniyle yaşamını yitirmesi bu hastalığı tekrar gündeme getirdi. Koronavirüsü belirtisiz ya da hafif atlatan çocuklarda görülen bu hastalık organ yetmezliği gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor.

Birgün'den Dilara Şimşek'in haberine göre ateş, ishal, kusma ile kendisini gösteren MIS-C, Kovid-19'u atlatan ve iyileştiği düşünülen çocuklarda iki ile beş hafta sonra ortaya çıkıyor. MIS-C’in romatizmal hastalıklar grubunda yer alan bir sendrom olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın bağışıklık sisteminin virüse cevap verirken kendi hücrelerine zarar vermesi ile ortaya çıktığını belirtiyor.

Çocuklarda görülmesinin nedenini bağışıklık sistemiyle açıklayan Prof. Dr. Ceyhan, şunları anlatıyor:

"Salgının başından beri çocuklarda ortaya çıkan bir sendrom bu. Vaka sayısı ne kadar yüksekse bu sendrom o kadar sık görülüyor. Bu üçüncü artış döneminde yani mart-mayıs arasında daha fazla görüldü. Çocuklarda bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha farklı işlemesinden kaynaklanıyor."

Mart- mayıs arası arttı

Ülkede kaç çocukta görüldüğünü bilmediklerini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, Sağlık Bakanlığı’nın bu verileri açıklamadığını kaydetti. Pandemi başladığından bu yana sadece Hacettepe’de yaklaşık 80 çocukta bu hastalığı gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Bunların 60’ından fazlası son dönemde vakaların yüksek olduğu dönemde görüldü. Vakaların azalmasıyla bu hastalığın görülmesi de azaldı. Ancak, vakaların azalmasıyla şu an bu sendromu daha az görüyoruz" dedi.

Ağır tablo

MIS-C hastalığının kalbe, akciğerlere zarar verdiğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, çocuklar için tablonun 'oldukça ağır' olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti: