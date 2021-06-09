Yeni Akit yazarı Dilipak, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, kendisine yönelik "Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun bir parçası olduğu kanaati oluşturmaya yönelik olarak BAE, Dubai, Bin Zayet ekseninde bir konumlanma işareti alıyorum" diyen Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'le yaşadığı tartışmanın ardından, başsavcılığa kendisi aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Dilipak, dava dilekçesinde Karagül’den iddialarını ispat etmesini istedi, konunun MİT ve emniyetten araştırılması, adı geçen Ahmet Taşgetiren'in de incelenmesini talep etti.

T24'ün aktardığı habere göre, Karagül’ün daha önce Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olması dolayısı ile gazete arşivinde Dilipak aleyhine bilgi ve belge varsa onların da savcılığa celbi için gazetenin bağlı olduğu grubun yönetim kurulu başkanı ve CEO’sunun tanık olarak dinlenmesi de talep edildi.