Sedat Peker’in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Toklu'yla ilgili tweet’lerine erişim engeli

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in, yargı mensubu Esat Toklu'yla ilgili Twitter mesajlarına, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımlarının bazılarına mahkeme kararıyla erişim engelli getirildi.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in engellenen tweetleri Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili. Peker Toklu ile ilgili altı paylaşımında, Bodrum'da bulunan The Paramount Otel'de geceliği 100 bin TL olan odalarda kaldığını iddia etmişti.

Esat Toklu basına yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanlayınce Peker de kendisinden söz konusu konaklamaya yönelik fatura yayınlamasını istemişti.

Gazete Duvar'ın haberine göre Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile Sedat Peker'in "kişilik hakları ihlali"nde bulunduğu ve söz konusu 6 mesaja Türkiye sınırları içerisinde erişim engeli getirildiği kaydedildi.

EngelliWeb İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD), internet sitesinden duyurduğu Sedat Peker'e ait engellenen tweet şöyle:

Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile ilgili iddialarda bulunduğu 6 tweeti, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile erişime engellendi. @sedat_peker https://t.co/i3hz3wCjcb pic.twitter.com/O0t5fHnHDJ — EngelliWeb (@engelliweb) June 8, 2021

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