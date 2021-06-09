Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: HDP'nin kapatılması en çok PKK'nın işine yarar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HDP'nin kapatılmasının doğru bulmadıklarını ifade ederek, "HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak" ifadelerini kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları yanıtladı.

Yargıtay tarafından kapatılma istemiyle iddianame hazırlanan HDP’nin kapatılmasına karşı olduklarını söyleyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil. HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz. Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele' edelim diyecek.

'Bu kadar oy alabiliyor, bunu çalışmak lazım'

"Hükümetin çelişkili bir tavrı var. Çözüm süreci ve sayın Öcalan süreci vardı biliyorsunuz. Arkasından çatışma dönemi ve HDP'nin terörle ilişkili olduğu söylendi" diye devam eden Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arkasından Abdullah Öcalan'ın kardeşi televizyona çıkarıldı. Şimdi tekrar terörist oldu. Bu zigzaglar çelişki. 'Refah Partisi kapatıldı, az bile oldu' diyenler şimdi 'aman efendim HDP niye kapatılıyor' diyor. Avrupa'da da bu çelişkiler var. HDP'li milletvekinin milletvekilliği düşürülüp Meclis'ten çıkarıldı diye tepki gösterenler Merve Kavakçı Meclis'ten çıkarılırken 'Evet çıkarılması gerekirdi' diyen kesimler var. Bu PKK'nın ekmeğine yağ sürmenin yanında HDP'ye gönül verenlerin daha da motive olmasına sebep olabilir. İlk çıktıklarında yüzde 3-4 bandındaydı oyları, şimdi yüzde 13-14'e geldi. Oranın inançlarıyla, kültürüyle çelişkili olan bir yapı nasıl bu kadar oy alabiliyor, bunu çalışmak lazım.