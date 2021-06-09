Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında sırasında oksijen tüpü patladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçaklarda da hasar almadığı öğrenildi.