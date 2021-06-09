CHP'li Gaytancıoğlu: Trakya'da üzeri betonla kapatılan kuyulardan halen petrol çıkıyor

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'de 60 yıl önce çok sayıda petrol kuyusu açıldığını belirterek, üzeri betonla kapatılan kuyulardan halen petrol çıktığını ve tarlalara aktığını söyledi.

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre konuyu Meclis'e taşıyan Gaytancıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karadeniz'deki keşifler sonrası henüz faaliyete geçen bir tesis olmadığını anlatan Gaytancıoğlu, "Halbuki yıllar önce Trakya'da birçok yerde petrol ve doğalgaz bulunduğuna dair bilgi ve belgeler var. Hatta bu petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduktan ve bir süre işletildikten sonra kapatıldığına dair pek çok kanıt var" dedi.

Naipyusuflu'daki yaşlı bazı köylüler, Gaytancıoğlu'na çocukken babalarının Almanların petrol çıkardığı kuyularda çalıştığını belirterek şunları söyledi: "O zaman petrol çıkaran Alman firması yemek vermiyordu. Biz de evde hazırlanan yemekleri babalarımıza veya çalışan akrabalarımıza götürüyorduk. Kendi gözlerimizle gördük insan boyunda petrol fışkırıyordu. Türklerin dışında en az 60 civarında Alman da firmada çalışıyordu. Fakat sonra ne olduysa kuyuları kapatıp gittiler. Kuyuları kapatmak için köylüler günlerce beton hazırladı."

Naipyusuflu Osman Aslan, o zamanlar çok küçük olduğunu, bir iki defa petrol kuyusunda çalışan babasına yemek götürdüğünü zar zor hatırladığını belirterek, "Almanların petrol çıkardığı kuyuda fışkıran petrol kuyuya yakın dedemin tarlasına aktı. Dedemin ekinleri petrole bulandı. Petrol çıkaran firmanın dedeme iyi bir para vererek zararı karşıladığını ben de, köylülerimiz de bilir" dedi.

'Almanların bıraktığı gibi duruyor'

Köylüler Alman firmasının köyde petrol dışında doğal gazda bulduklarını ve o kuyunun da beton ve taşlarla kapatıldığını anlattılar. Beton ve taş yığının halen Almanların bıraktığı gibi durduğunu belirterek yetkililerin burada inceleme yapmasını istediler.

Gaytancığlu, köylülerden aldığı traktörle kuyuya giderek kuyuyu inceledi. Kuyudan yoğun petrol ile gaz kokusunun gelmesi ve kuyunun etrafında sızan petrol olması dikkat çekti. Gaytancıoğlu, kuyudan numune de aldı.

CHP'li Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyüne giderek kapatılan petrol kuyularını inceledi.