İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul çağrısı: Hatanızdan vazgeçin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 50 bin metrekarelik Yakuplu Kent Ormanı’nı hizmete açtı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da açılışta İmamoğlu’na eşlik etti.

Erkem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerde bulundu. Amaçlarının 'yeşil ve yaşanabilir bir kent yaratmak olduğuna' vurgu yapan İmamoğlu, şu şekilde konuştu:

"‘Efendim, kanal yapacağız, İstanbul kurtulacak. Milli bir proje.’ Ya Allah’ın aşkına; şundan daha milli bir proje var mı? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Doğayı korumak ve geliştirmek, yeşil alanları büyütmek, geleceği kurtarmaktır. Bakın bu kadar net. Dünyanın en birinci meselesi şu anda yeşili korumak, küresel ısınmaya karşı mücadele vermek."

'Marmara Denizi'ni yok edemezsiniz'

"Doğaya karşı yapılan yanlışlar, bir güvenlik sorunudur; hayatı tehdit eder. O bakımdan bize taahhüt edilenin de altını çizeyim de bilin: O 'Kanal' denilen meselenin içindeki, kanal değil; sağına soluna dikilecek şu binalar… Mesele o. Mesele yine duygusal" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı: