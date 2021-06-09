Emekli Tuğgeneral Atasoy'un 32.5 yıl hapsi istendi

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında hazırlanan iddianamede, 'terör örgütüne üyelik', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 32.5 yıl kadar hapis cezası istendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na getirildikten sonra ‘FETÖ’nün TSK’daki haberleşme sistemi olan ‘ankesör–mahrem imam’ uygulamasında yer aldığı anlaşılan emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, hakkında hazırlanan iddianamede, ‘Terör örgütüne üyelik’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından 32.5 yıl hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Atasoy, 2020’deki Yüksek Askeri Şura’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı’na terfi edilmesinin ardından FETÖ’den gözaltına alınmış, ve 'itirafçı' olduğu iddia edilmişti. Atasoy, FETÖ’nün ‘gizli sorumluları’ ile ‘ankesörlü telefonlar üzerinden geçmişte görüştüğü tespit edilince’ görevine başlamadan emekli edilmişti.