Ahmet Şık'tan Bahçeli'ye suç duyurusu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, grup toplantısında kendisini hedef gösterdiğini belirterek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 08.06.2021 tarihinde gerçekleştirdiği grup toplantısı konuşmasında, müvekkil Ahmet Şık hakkında tahkir edici, hakaret içeren, sövgü dolu ve kamuoyu nezdinde düşmanlık yaratan sözler sarf etmiş, müvekkili açıkça hedef göstermiş, ölümle tehdit etmiştir. Şüpheli Devlet Bahçeli tarafından sarf edilen şikayete konu sözler ile Ahmet Şık, açıkça 'hain, soysuz, bölücü, suçlu, alçak ve aşağılık' olarak nitelendirilmiştir. Ötesi, 'Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğu yer TBMM değil, mezarlık olurdu.'Sözü ile müvekkil, şüpheli Devlet Bahçeli tarafından ölümle tehdit edilmiş, kendi taraftarlarına da açıkça hedef olarak gösterilmiştir" denildi.

'Bahçeli'nin sözleri, Şık'ın canına kastetmek isteyen kişileri kışkırtacak niteliktedir'

"Şüphelinin benzer açıklamalarının daha önce eylemli saldırılar ürettiği olgusal bir gerçekliktir ve müvekkile yönelik sözleri de müvekkilin canına kastetmek isteyen kişileri kışkırtacak, harekete geçirecek niteliktedir" ifadesine yer verilen dilekçede şunlar kaydedildi:

'Bunun kamu göreviyle bağdaşmadığı açıktır'

Şüphelinin bu eyleminin, müvekkili kamuoyu önünde düşmanlaştırmaktan başka hiçbir amacı olmayıp bunun kamu göreviyle de bağdaşmadığı açıktır. MHP Genel Başkanı şüpheli Devlet Bahçeli'nin geçmişte hedef gösterdiği kişilere yönelik saldırı ve linç girişimleri de göz önünde bulundurulduğunda, müvekkile yönelik olarak fiziki bir saldırıda bulunulması gerektiğinin işaret edildiği açıktır ve Türk Ceza Kanunu'nun 214. Maddesinde düzenlenen 'suç işlemeye tahrik' suçunu oluşturmaktadır."

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, Ahmet Şık'ın "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" şeklindeki ifadesini eleştirmişti. Bu sözlerin bir iftira olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz?" diye sormuştu. Bahçeli, şöyle devam etmişti: