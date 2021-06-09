Akşener'den Erdoğan'a: Senin şirazen artık iyice kaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Yapmaya devam ediyoruz" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Akşener, "Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Akşener, "Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz" ifadesini kullandı.

Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın @RTErdogan.

Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.



Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız.



Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz. https://t.co/50K0GZsbuz — Meral Akşener (@meral_aksener) June 9, 2021

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