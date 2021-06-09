MASAK'tan aynı konuda iki farklı rapor açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), aynı konuda 1.5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1.5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı 2 rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurumun internet sitesindeki açıklamada, MASAK'ın görev ve yetkileri arasında, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunduğu ifade edildi.

Son günlerde bazı basın yayın organlarındaki "MASAK tarafından 1.5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı 2 rapor düzenlendiğine" ilişkin iddialara değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, iddia edildiği gibi 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir. Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28 Aralık 2020 tarihinde ve nihai rapor da 20 Ocak tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir. Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."