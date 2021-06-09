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    Aile hekimliği / Biontech

    BioNTech aşısı, aile sağlığı merkezlerinde yapılmaya başlandı

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, BioNTech aşısı aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlandı. E-Nabız, ALO 182 ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuranlara BioNTech aşısının birinci dozu uygulanıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün BioNTech aşısının kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinde de devrede olacağını açıklamasının ardından aşılar, uygun saklama koşullarını taşıyan bu merkezlerde de uygulanıyor.

    ALO 182, e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuran vatandaşlar, Oran 75. Yıl Aile Sağlığı Merkezi'nde BioNTech aşısının birinci dozunu oldu.

    Aşı yaptıran TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde akademisyen Eren Özdemir, aşının yararına ve toplum açısından faydasına çok inandığını dile getirdi.

    Bilime güvenmek gerektiğini belirten Özdemir, "Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e dünyayı böyle bir illetten kurtardıkları için teşekkür borçluyuz. Herkesi gecikmeden aşı olmaya ve bilime inanmaya davet ediyorum" dedi.

    'Flakonlar 6 kişilik aşıyı içerecek şekilde geliyor'

    Aşı görevlisi ebe Mehtap Bacak, aile hekimliklerinde Sinovac'tan sonra BioNTech aşılarını da yapmaya başladıklarını belirtti.

    Bacak, randevu alanlara önce kronik hastalığı veya alerjisinin olup olmadığını sorduklarını, daha sonra da aşılamaya geçtiklerini anlattı.

    "Bu süreci, ancak sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılama yaparak atlatabiliriz" diyen Mehtap Bacak, BioNTech aşılarının aile hekimliklerinde yapılması kararının ardından başvuruların arttığını söyledi.

    BioNTech'in steril şartlarda hazırlanmış cam muhafazalı ilaç biçimi olan flakon biçiminde geldiğini anlatan Bacak, "Flakonlar bize 6 kişilik aşıyı içerecek şekilde geliyor, biz onları çekerek 6 kişiye uyguluyoruz. 6 kişilik çoğunluğun sağlanmasının nedeni fire vermemek, yani 6 kişilik flakondan 5 kişiye yapılırsa bir doz fire vermiş oluruz. Bunlar bizim milli servetimiz, fire vermemeliyiz" diye konuştu.

    Bacak, BioNTech aşısının eksi 70 derecede 6 ay, 2 ve 8 derece arasında buzdolabı koşullarında ise 31 gün saklanabildiğini aktardı.

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    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, Hastane, BioNTech, Aile Sağlığı Merkezleri
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