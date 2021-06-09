Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz: Ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor

Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, "Ülkenin tüm ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor. Bunlar da ülkenin bakanı, vekili işte" dedi.

Çorlu'da 2018 yılında meydana gelen tren kazasında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Kazanın yaşandığı dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Ahmet Aslan'ın sosyal medyada kendisini engellediğini söyleyen Öz, şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aynısını yaptığını belirtti.

Mısra Öz, "Ülkenin tüm ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor. Bunlar da ülkenin bakanı, vekili işte. Gömün bakalım kafanıza kuma şimdilik. Elbet yüz yüze geleceğiz" dedi.

Ülkenin tüm ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor.

Bunlar da ülkenin bakanı, vekili işte.

Gömün bakalım kafanıza kuma şimdilik..

Elbet yüz yüze geleceğiz! pic.twitter.com/5kHtd0X3NF — Mısra ÖZ (@misra_oz) June 9, 2021

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