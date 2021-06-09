Amerikan menşeli zırhlı muharebe araçları Türk sistemleriyle modernize ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan zırhlı muharebe araçlarına (ZMA) yönelik modernizasyon projesi kapsamında geliştirilen Modernize ZMA ilk kez sergilendi. ASELSAN tarafından geliştirilen NEFER İnsansız Silah Kulesi entegre edilen ZMA-15’ler, sahada önemli bir güç çarpanı olmaya hazırlanıyor.

ZMA-15 Modernizasyon Programı kapsamında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, 31 Aralık 2019’da bir sözleşme imzalanmıştı. Bu çerçevede; ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak. Aynı zamanda araçların kullanım ömrü de uzatılmış olacak.

Projenin ilk ürünlerinden biri olan bir Modernize ZMA aracı, Ankara’da düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda sergilendi. Aracın üzerindeki NEFER İnsansız Silah Kulesi ise dikkat çekiyor. Bu sistem hem NATO hem de Rus menşeli silahların kullanıma imkân veren bir tasarıma sahip. İnsansız olmasıyla personel güvenliğini sağlayan NEFER’in otomatik hedef takibi gibi gelişmiş kabiliyetleri de bulunuyor.

Proje kapsamında, ZMA’lara ayrıca; Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi de entegre ediliyor.

Amerikan lisansı ile üretilmişti

1980’li yıllarda Türk Kara Kuvvetleri; askerlerin intikalini sağlayabilen ve muharebe yeteneğine de sahip araç tedarik etmeye karar verdi. O sırada, dünyada yaygın olarak kullanılan Amerikan merkezli FMC firmasının araçları öne çıkıyordu. Türkiye de bu araçların lisans altında üretilmesi için adım attı. 1989’da, FMC lisansı ile 4 farklı konfigürasyonda toplam bin 698 adet ZMA tipi aracın, FMC NUROL Savunma Sanayi (günümüzde FNSS) tarafından üretimine başlandı. 2000 yılında ise daha üstün beka kabiliyetine sahip, 551 adet aracın temin edilmesine yönelik bir sözleşme daha imzalandı.

Yapılan sözleşmeler kapsamında, 2003’e kadar 4 değişik tipte toplamda 2.000’in üzerinde ZMA üretildi. Bu araçların birçoğu halen hizmete devam ediyor.