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    Türk şirketi, Rusya'nın ilk lüks aracı Aurus'un en büyük lokal tedarikçisi oldu

    © Sputnik / Илья Питалев
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    Coşkunöz Holding, Rusya'nın ilk lüks segment araç projesi olan Aurus otomobillerinin üretiminde ana üreticiler arasında yer alarak, en büyük lokal tedarikçi oldu. CEO Erdem Acay, projenin prestij açısından büyük anlam taşıdığını söyledi. Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov ise yeni yatırım çerçevesinde ihracatı hedeflediklerini kaydetti.

    Coşkunöz Holding'in açıklamasına göre, yaklaşık 10 yıl önce Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde 2014'te seri üretime başlayan Coşkunöz Holding, Rusya'nın prestij projelerinden biri olan Aurus otomobillerinin üretiminde ana üreticiler arasında yer aldı.

    Açıklamaya göre, lüks segmentte yer alan Aurus otomobillerinin seri üretimi, 31 Mayıs Pazartesi günü Tataristan'da düzenlenen törenle başladı. Törene, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, otomobilin üreticisi konumundaki Sollers Ford ortak girişiminden Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov’un ve Coşkunöz Holding Üst Yönetici (CEO) Erdem Acay katıldı. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törene video konferans yoluyla katılarak destek mesajı verdi.

    'Tarihi açıdan da bu denli önemli bir proje içinde yer almak, bizim için heyecan verici oldu'

    Aurus Senat
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Rus 'Aurus' otomobilinin seri üretimi mayıs ayında başlayacak
    Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen CEO Erdem Acay, yeni projenin kendileri için prestij açısından büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

    Acay, şunları kaydetti:

    "Coşkunöz olarak bu yatırımın içinde yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu çok önem verdiğimiz bir proje. Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde konumlandığımızda, otomotiv sektörünün rotasını bu bölgeye yönelteceğini öngörüyorduk. Burada Ford ile başlayan üretim maceramıza yeni markaları da ekleyerek bölgenin önde gelen tedarikçileri arasında yer aldık. Kaliteli ürün ve sıfır hata taahhüdümüz ile uzun süreli anlaşmalara imza attık. Prestijinin yanı sıra tarihi açıdan da bu denli önemli bir proje içinde yer almak, bizim için heyecan verici oldu. Bölgede konumlanan Coşkunöz Alabuga şirketimiz ile Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça üretimini biz yapacağız. Bu otomobillerin, otomotiv piyasasına güçlü bir oyuncu olarak gireceğini ve lüks araç kategorisinde rekabeti yeniden şekillendireceğini düşünüyoruz".

    'Şimdiye kadar yaklaşık 60 milyon avro tutarında bir yatırım yaptık'

    Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde şimdiye kadar yaklaşık 60 milyon avro tutarında bir yatırıma imza attıklarını anımsatan Acay, 2021 ve 2022 yılları için de 15 milyon avroluk yeni yatırım yapmayı, böylece Rusya'daki yatırım coğrafyalarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

    Ford Sollers ve Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov ise yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine sahip oldukları yeni yatırım çerçevesinde ana odaklarının ihracat olduğunu kaydetti.

    Otomobillerin 'çok yakında' görücüye çıkması bekleniyor

    © Sputnik / Максим Богодвид
    Rusya’da hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobil geliştirildi
    Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Aurus projesi, Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'nun (NAMI) öncülüğünde hayata geçirildi. NAMI aynı zamanda projenin büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Emirates Tawazun Fonu’nun yatırımcı ortak olarak dahil olduğu projenin üretimini ise Ford Sollers üstlendi.

    Aurus projesi kapsamında limuzinden sedana, SUV'dan mini vana kadar farklı kategorilerde araç üretilmesi planlanıyor. Üretiminin ilk etapta yüzde 70, sonraki aşamada yüzde 80'lik kısmının ihraç edilmesi hedeflenen otomobillerin 'çok yakında' görücüye çıkması bekleniyor.

    Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde büyük yatırımları bulunan ve halihazırda Rus KAMAZ’ın yanı sıra Mercedes-Benz, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Renault-Nissan, Volkswagen gibi dünya devleriyle iş birliği yapan Coşkunöz Holding, Aurus otomobillerinin pek çok gövde parçasını tedarik edecek.

    Etiketler:
    Üretim, firma, Şirket, Türk, Tedarikçi, Lüks araç, Araba, Aurus, Rusya
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