TMB: Kentsel dönüşüm projeleri için çimento fiyatları istikrarlı olmalı

Çimento fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde artış yaşandığını ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren, "Ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamadan hayata geçirilmesi için özellikle çimento fiyatlarında istikrarlı bir ortam oluşturulması gerekmektedir” dedi.

İnşaat demirinde yüzde 116’yı bulan fiyat artışının yanında çimento fiyatları da inşaat sektörünü zora sokuyor.

Çimento fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde artış yaşandığını ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, “Ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamadan hayata geçirilmesi için özellikle çimento fiyatlarında istikrarlı, piyasa koşullarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerekmektedir” dedi.

Eren, kamu yatırımlarının yanı sıra ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamaması için de özellikle çimento fiyatlarında istikrarlı, piyasa koşullarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çimento fiyatlarında yaşanan artışlarla ilgili olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığında sektör paydaşlarıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya TMB Başkanı M. Erdal Eren’in yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Beton Üreticileri Birliği ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan TMB Başkanı Eren, “Temel girdi maliyetlerimiz konusunda demirin ardından bu kez de çimentoda yaşadığımız büyük fiyat artışına ilişkin olarak ilgili tüm paydaşları bir araya getirdiği ve yaşanmakta olan sıkıntılara ortak akılla çözüm üretilmesinin öncülüğünü yaptığı için Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a teşekkür ederiz. Çok sayıda alt sektöre etkisi ve istihdam potansiyeli ile ekonominin geneli için büyük önem taşıyan inşaat sektörünün temel girdileri içerisinde ön sırada yer alan çimento fiyatları son dönemde hızlı bir yükseliş içindedir. 2020 Mayıs - 2021 Mayıs döneminde çimento fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde fiyat artışları yaşanmıştır. Yaşanan yüksek fiyat artışını aynı dönemde gözlenen döviz kuru yükselişi ve ÜFE ile açıklamak mümkün olamamaktadır” diye konuştu.

‘Kentsel dönüşümün hızlandırılması için de fiyatlarda adil bir ortam oluşturulmalı’

Eren, şöyle devam etti:

“Bir ülke gerçeği olan depreme karşı kentsel yapıların güçlendirilmesi, vatandaşların can ve mal kaybına uğramamalarını teminen güvenli yapılaşmanın yaygınlaştırılması ve modern kentleşme hedeflerine en kısa zamanda ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projeleri ve konut yatırımları büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamadan hayata geçirilmesi için demir çelik ürünlerinin yanı sıra çimento fiyatlarında da istikrarlı, piyasa koşullarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerekmektedir. Döviz bazında yurtdışına dünya fiyatlarının çok altında ihracat yapmakta olan çimento üreticilerimizden en azından yaşadığımız zorlu salgın koşullarında iç pazar fiyatlarında fedakârlık yapmalarını bekliyoruz.”

‘Fiyat farkı ve tasfiye hakkı tanınması zaruri hale geldi’

Kamu yatırımlarında da yine müteahhit firmaların diğer girdilere ilave olarak çimentoda da öngörülemeyen maliyet artışına maruz kalmaları nedeniyle ciddi aksamalar yaşayabileceklerine dikkat çeken TMB Başkanı Eren, “Kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen, gerçekçi bir fiyat farkı ve şarta bağlı olmayan tasfiye hakkının tanınmasını içeren düzenlemeye olan ihtiyacımızı bir kez daha yineliyoruz” diye konuştu.