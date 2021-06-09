Yük kaldırırken lastikleri havalanan vincin üstüne çıktılar

Şanlıurfa'da sanayi sitesindeki kamyon kasasının bulunduğu yerden kaldırılması için kiralanan ancak ağırlığı tartamayınca ön lastikleri havalanan vinç, ön bölüme çıkan 7 kişinin yardımıyla yere indirildi.

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda iddiaya göre tamir için sanayiye getirilen bir kamyon kasasının bulunduğu yerden kaldırılması için vinç kiralandı.

Halat yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmaya çalışılan kasanın ağırlığı hesaplanmayınca vincin ön iki tekeri havalandı. Havalanan vinç, ön bölümüne çıkan 7 kişinin ağırlık oluşturmasıyla yere inerken cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından kamyon kasası, getirilen yeni bir vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yük kaldırırken lastikleri havalanan vincin üstüne çıktılarhttps://t.co/fNphT3vfjH pic.twitter.com/JuUnawmKXx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 9, 2021

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