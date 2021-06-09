Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi: Ev komple boşaltılmıştı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ikamet ettiği tespit edilen eve haciz işlemi için giden avukatlar "Evde kıymete haiz bir şey bulamadık, ev tamamen boşaltılmıştı" dedi.

Bir Thodex mağdurunun 628 bin 460 TL'lik alacağı için icra talebinin İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi tarafından onaylanmasının ardından icra memurları ve avukatlar haciz işlemi için Özer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet ettiği daireye girdi.

Eve gelen avukat Sinan Keskin ve icra memurları, çilingir yardımıyla girdikleri evde haciz işlemi yaparak, içeride bulunan bazı eşyaları tutanak altına aldı.

Avukat Keskin, haciz işleminin ardından, "Evde kıymete haiz bir şey bulamadık, ev tamamen boşaltılmıştı, gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Şu anda icra müdürlüğü tarafından Özer'in bütün bankalardaki paralarına, araba, taşınır ve taşınmaz bütün mal varlıklarına haciz işlemleri uygulanmakta" açıklamasını yaptı.

Keskin, mağdurların alacaklarına kavuşabilmesi açısından haciz işlemlerini takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.