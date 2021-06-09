Bakan Koca: Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek' açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının yarından itibaren 45'e düşeceğini açıkladı.

Koca ayrıca, hafta başında 4.2 milyon bioNTech aşısı geleceğini de açıkladı.

Salgın tedbirlerine ilişkin de konuşan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.