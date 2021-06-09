Sağlık Bakanı Koca: Pazartesi günü 40 yaş üstü aşılama programına dahil edilecek

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bilim Kurulumuzun aşılama programımız ve yerli aşı çalışmalarını ele aldığı son toplantısı ile ilgili sizleri bilgilendirmek için huzurlarınızdayım. Gördüğünüz gibi artık sizlere hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı telkinleri için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacağımız ile ilgili bilgiler vermek için huzurlarınıza çıkıyorum.



Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.



Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz.



Güvenle eski günlerimize dönmek için üç önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum.



İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.



İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor."