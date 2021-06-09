Çavuşoğlu: ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden hava savunma sistemi alabiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: