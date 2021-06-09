İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Söz uçar icraat kalır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İBB'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan paylaştığı bir video ile yanıt verdi. İmamoğlu paylaşımında 'Söz uçar icraat kalır' ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017’de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlerimizin sadece bir kısmı... Gerisi videoda " ifadesini kullandı.

Söz uçar İCRAAT kalır.



Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017’de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlerimizin sadece bir kısmı...



Gerisi videoda pic.twitter.com/M0UVbPuGS0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 9, 2021

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında şunları söylemişti: