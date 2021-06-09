Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Neşe Nur Akkaya'ya geçmiş olsun mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kaldığı belirtilen akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınadığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel bir tehdit olan İslam düşmanlığının çeşitli tezahürlerini ne yazık ki ülkemizde bile görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Erbaş, şöyle devam etti: "Bir insanın kutsal değerine tahammülü olmayan, nefret söyleminde bulunan ve şiddet uygulayan bu kirli zihinlerin her zaman karşısında, sevgi ve kardeşliğin yanında olacağız. Başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan genç kardeşimiz akademisyen Neşe Nur Akkaya Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınıyor ve telin ediyorum."

Başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan genç kardeşimiz Akademisyen Neşe Nur Akkaya Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınıyor ve telin ediyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 9, 2021

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