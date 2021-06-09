Kayıt
22:48 09 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın

    80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044697898_0:0:1601:900_1200x675_80_0_0_d654e94422018da918dc1f98b9a7b010.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106091044697935-80-bin-liralik-altini-sahibine-ulastiran-isciye-ceyrek-altin/

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, temizlik işçisi Mahmut Şahinin yolda bulduğu ve içinde 80 bin lira değerinde altın olan çanta, sahibine teslim edildi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Şahin'i çeyrek altın ve plaket ile ödüllendirdi.

    Gazipaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Şahin, dün öğleden sonra görev yeri Yeni Mahalle’de süpürgeyle temizlik yaparken, yol kenarında çanta buldu.

    Çantayı teslim etti

    İçini kontrol edince 3 altın bileziği gören Şahin, Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, sahibinin bulunması için çantayı teslim etti. Polisin yaptığı araştırma sonucu çantayı düşüren kadın belirlendi. Kadına ulaşan ekipler, çantayı ve içindeki 80 bin liralık altınları teslim etti.

    'Hepimizi gururlandırdı'

    Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün temizlik görevlisi Mahmut Şahin’i makamında ağırlayıp, ödüllendirdi. Başkan Yılmaz, “Arkadaşımızın bu duyarlı ve onurlu davranışı, Gazipaşa Belediyesi olarak hepimizi çok gururlandırdı. Vicdani sorumluluğunu yerine getirerek bizleri mutlu eden değerli arkadaşımıza, bizim de küçük bir hediyemiz var. Kabul ederse çok seviniriz. Sizlerin huzurunda bu güzel davranışı için kendisine çok teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum” diye konuştu.

    'Süpürürken buldum'

    Başkan Yılmazın çeyrek altın, plaket ve teşekkür belgesi verdiği Mahmut Şahin ise “Süpürge yaparken yerde bir çanta buldum. Çantayı açtığımda içinde altın bilezik olduğunu gördüm. Sahibini bulabilmek için çantayı hemen emniyete götürdüm. Bu benim vatandaşlık görevim. Çantanın sahibi bulunup teslim edilmiş. Çok mutluyum. Ben daha önce de çalışırken para bulmuştum. Onu da emniyete hemen götürmüştüm. Emniyetimiz de sahibine ulaştırmıştı. Ben ekmeğimi çok şükür, belediyemizden kazanıyorum. Kimsenin malını almam. Allah herkese helal ekmek yemeyi nasip etsin” dedi.

    Etiketler:
    çeyrek altın, Gazipaşa, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hong Kong merkezli Hanson Robotics adlı firma, Kovid-19 ile mücadelede yeni robot prototipini tanıttı. Pandemi sürecinde sağlık personeli olarak hizmet verecek olan robotun adı Grace.
    Dünyanın ilk insansı robotu Sophia'nın üreticisinden Kovid-19 hastaları için yeni 'bakıcı'
    Karikatür
    Afganistan'dan çekilen Almanya, 65 bin kutu birayı da ülkeye gönderiyor
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet