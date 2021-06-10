İstanbul Kağıthane'de kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler, kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin kamyonun brandasına sıçraması üzerine yangın kısa sürede büyüyerek iki otomobile daha sıçradı.

İstanbul Kağıthane'de, saat 05.30 meydana gelen olayda, iddiaya göre kullanılmayan kapalı kasa kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler ısınmak için ateş yaktı.

İHA'nın haberine gçre alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü. Kısa sürede büyüyen alevler kapalı kasa kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan iki otomobile sıçradı.

Isınalım derken 3 aracı ateşe verdiler https://t.co/eyd6UprW9q pic.twitter.com/GdtWym02fI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 10, 2021

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O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Otomobilini son anda kurtardı

Kamyonetin alev topuna dönmesinin ardından, park halindeki bir otomobilin sahibi olay yerine gelerek otomobili yanmaktan son anda kurtardı. Olay yerinden uzaklaştırılan otomobilde hasar oluştu.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.