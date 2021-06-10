Sezgin Baran Korkmaz’ın ortağı: İfademi değiştirmeyince beni vurdurdu

SBK Holding'e yönelik karapara aklayıcılığı soruşturmasında Sezgin Baran Korkmaz'ı suçlayan ifadesi nedeniyle tehdit edilen eski ortağı Bereket Öner, 29 Nisan'da Ataşehir’de silahlı saldırıya uğradı. Öner ifadesinde, saldırının arkasında Korkmaz’ın olduğunu ve saldırının Yakup Süt çetesi tarafından gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holding’e yönelik karapara aklayıcılığı yaptığı iddiasıyla açılan soruşturmada holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz aleyhine ifade veren ortağı Bereket Öner, 29 Nisan 2021 günü silahlı saldırıya uğradı.

Bereket Öner, hastane polisine ve sonrasında savcılığa verdiği ifadede azmettirici olarak Sezgin Baran Korkmaz’ın adını verirken saldırıyı gerçekleştirenlerin de Sezgin Baran Korkmaz’ın yakın dostu ve hemşehrisi Yakup Süt çetesi olabileceğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca kasten silahlı yaralama suçundan açılan davanın duruşması eylül ayında yapılacak.

Cumuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre Ataşehir’de ofisinin bulunduğu rezidans önünde saldırıya uğrayan Bereket Öner, ilk ifadeyi kaldırıldığı hastanede polise verdi. Öner, ifadesinde saldırganın kendisini vurmasından sonra "Bir dahaki sefere kafana sıkarız" diye tehdit ettikten sonra kaçtığını belirterek saldırının arkasında kimlerin olabileceğine ilişkin polise şu bilgileri verdi:

'Sen değiştir ki Sezgin rahatça Türkiye’ye giriş yapsın'

"Bu saldırıdan önce Sezgin Baran Korkmaz isimli şahıs hakkında Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan suçtan kaynaklı ‘Mal Varlığı Değerlerini Soruşturma’yla ilgili şahsın aleyhine ifade vermiştim. Bahse konu soruşturmayla alakalı İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Mayıs günü duruşma tarihi verilmiştir. Bu dosya ile ilgili verdiğim ifadeden dolayı hiç kimseden daha önce tehdit almadım. Ancak 27.04.2021 günü ismini Yalçın Gürük, 0532597... numaralı hattı kullanan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı olarak bildiğim şahıs kendi telefonum olan 0542 278... numaralı telefonuma mesaj ve arama yolu ile ifademi değiştirmem için telefon, WhatsApp ve facetime üzerinden arayarak ifademi değiştirmem gerektiğini ve ‘Sen değiştir ki Sezgin rahatça Türkiye’ye giriş yapsın’ dedi. Şu an ismini hatırlamadığım başka bir avukatın olduğunu ve onunla Çağlayan Adliyesi’nde görüşmem gerektiğini, matbu şeklinde kendileri tarafından hazırlanan ifadeyi imzalamam gerektiğini söylediler.

Bahsedilen ifadeyi Yalçın isimli şahıs WhatsApp üzerinden bana attı. Bu mesajlar telefonumda kayıtlıdır. Ben Yalçın isimli şahsa ifadeyi okuyup bilgi vereceğimi söyledim. Daha sonra avukatım olan Nergiz Yılmaz ile bu konuyu görüştüm ve daha önceden vermiş olduğum beyanlarımın arkasında durmam gerektiği kanaatine vardım. Sonrasında şahıslarla herhangi bir görüşmem olmadı. Ancak Sezgin Baran Korkmaz’ın suçtan kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama konusuyla alakalı verdiğim ifadeden dolayı beni vuran şahsın bu şahıslar tarafından, yani Sezgin Baran Korkmaz ve Bedirhan Esenlik tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Bedirhan Esenlik, 0532 222... numaralı hattı kullanır. Şahıs, Sezgin Baran Korkmaz’ın adliye ve Emniyet’teki işlerini takip eder. Ayrıca dışarıdaki pis işlerini takip eder. Bedirhan isimli şahsın Ritz Carlton Oteli’nin Recidance bölümünde kaldığını biliyorum. Bu şahıs hakkında başka bilgim yoktur. Ayrıca Bedirhan’ın oğlu da avukattır ve avukat olan bu şahsın Serkan isminde yine avukat olan bir arkadaşı daha vardır. Benim İstanbul Adliyesi’nde devam eden davam ile ilgili komisyon başkanı olan Hüseyin isimli şahsa benim ifademin alınması konusunda baskı yaptıklarını biliyorum. Yakup Süt ve Yusuf Süt isimli şahıslar da Sezgin Baran Korkmaz’ın adamıdır. Ben bu şahıslardan bir yıl davacı olmuştum. Şahıslar Bakırköy Adliyesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Ancak şahıslar beni tehdit ettikleri ve psikolojik baskılardan dolayı korktuğum için şikayetimden vazgeçtim. Şahıslar da beraat ettiler. Silahla yaralanmam olayını Sezgin Baran Korkmaz yaptırdıysa Bedirhan Esenlik ve Yakup Süt yoktur isimli şahıslara yaptırmıştır."

Polisin şüphelendiği başka birileri olup olmadığı sorusuna da Bereket Öner, araç alım-satımı yüzünden davalık olduğu İbrahim Karagöz ve Levent Ortaç’ın da adını vererek, Sezgin Baran Korkmaz, Bedirhan Esenlik, Yakup Süt, Yusuf Süt, Levent Ortaç ve İbrahim Karagöz’den şikâyetçi ve davacı oldu. Bereket Öner’in kasten adam yaralamaktan ismini verdikleri isimler hakkında açılan davanın duruşması eylül ayında yapılacak.