Tacizle suçlanan orkestra şefi Yeşilçam'a uzaklaştırma

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Emin Güven Yeşilçam’ın evinde hizmetli olarak çalışan Özlem Savut, tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunda.

Soruşturma sonucu savcılık, Yeşilçam hakkında ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından dava açtı. Savut, ceza davasının ardından bu kez Aile Mahkemesi’ne başvurarak Yeşilçam hakkında korunma talebinde bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçedeki iddialara göre, Savut’un cinsel saldırı suçundan davalık olduğu Yeşilçam şiddet, baskı, taciz ve saldırılarını halen sürdürüyordu. Talebi haklı bulan mahkeme, Yeşilçam’ın 1 ay süreyle Savut’un bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, tehdit ve hakaret gibi eylemlerde bulunmamasına karar verdi. Yeşilçam, mahkemenin aleyhine verdiği karara itiraz etti.