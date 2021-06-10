TRT Genel Müdürü Eren: Çift maaş alıyorum, toplamı 29 bin 500 TL

TRT Genel Müdürüsü İbrahim Eren, iki ayrı maaş aldığını açıkladı. Meclis KİT Komisyonu'nda milletvekillerinin birden fazla görevinin olduğunu hatırlatması üzerine Eren, "Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT'den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14 bin 500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT'de çift maaş alan başka kimse yok" dedi.
Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Fatih Er'in TRT World yöneticisiyken ailesinden üç kişiyi TRT'ye aldığını hatırlattı. Sertel'in "Bir aileden 4 kişi birden TRT'ye nasıl giriyor? Basın yayın yüksekokulu mezunu, 2-3 dil bilen gençler işsiz gezerken nasıl oluyor?" şeklindeki sorusu üzerine Eren, şunları söyledi:
- "Fatih Er'in öyle bir yetkisi yok, alamaz; yetki bende. Şimdi, 'Resul Şimşek' dediğiniz bacanağı 25 yıllık gazeteci, Fatih'ten eskidir, herkes tanır. Furkan'ı aldık, o da kayınbiraderi oluyor. Fatih'in de haberi yok bu arada, süreçleri İnsan Kaynakları yönetiyor. TRT World kurulurken biz İngilizce bilen, gazetecilik tecrübesi olan kişileri zaten kaçırmak istemiyorduk. Dördüncü akrabası dediğiniz de kurumda tanışıp evlendiler yani yoksa akrabalığı yoktu."
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