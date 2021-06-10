Demirören'in borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na ipotek ettirdiği arazilerin imar planı iptal edildi

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, geçen günlerde yayımladığı videoda Demirören Holding’e ait Kemer Country’deki golf sahasının bulunduğu araziye ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediyi ödemediği, kredi için ipotek ettirdiği araziyi ise borçlarına karşılık bankaya verdiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapılaşmaya açtığı arazinin imar planlarının da bu süreçte iptal edildiği ifade edildi.

Ziraat Bankası’nın yüz milyonlarca liralık alacağına karşı aldığı araziler, yeşil alan ve golf sahası olarak kalınca değeri çok büyük oranda düştü.

Demirören Holding’in bu krediyi Doğan Medya Grubu’nu satın alırken kullandığı öne sürülüyor. Edinilen bilgilere göre skandal süreç adım adım şöyle gerçekleşti:

Kemer Country projesi Kemer Yapı ve Turizm AŞ tarafından 1990’lı yılların başında hayata geçirildi. Yaklaşık 2 bin dönüm arazi üzerine kurulu bulunan Kemer Country projesinde zaman içerisinde golf sahası ve otellerin dışında sosyal tesisler, villalar gibi ilave yatırımlar yapıldı. Şirket sahibi Esat Edin’in Kazdağları’nda 3 çocuğuyla birlikte sel sularına kapılarak 2008 yılında hayatını kaybetmesi sonrası gelişen süreçte şirket iflastan döndü ve şirketin çoğunluk hisseleri Demirören Grubu’na geçti.

Demirören Holding 4 Nisan 2018’de Ziraat Bankası kredisiyle Doğan Medya Grubu’nu satın aldı.

Kemer Yapı ve Turizm AŞ’nin sahibi Demirören Holding 2018 yılının yaz aylarında İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf arazilerini Ziraat Bankası’ndan çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon 330 bin liraya karşılık ipotek etti.

İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 adet konut yapılması sağlandı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

'Mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi'

Bölge sakinleri bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019 yılında açılan davada mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge sakinleri bu plana karşı da dava açtı.

Bu sırada Demirören’e ait söz konusu ipotekli arazilerin çekilen krediye karşılık Ziraat Bankası’na devredildiği öğrenildi.

Bakanlığın ikinci planına karşı açılan davalarda da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve bakanlığın itirazları reddedildi.

AK Partili Turan:Her günün faizi ödenecek

TBMM Genel Kurulu’nda dün Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi ödemediği iddiası gündeme geldi. Sorulara yanıt veren AK Partili Bülent Turan, "Kamu bankalarının tüm kredileri teminat alınarak, gerekli tedbirler alınarak yapılmıştır. Hiçbir kredi alana önkabul olarak bir bankanın ‘kıyak geçmesi’, bankacılık mevzuatı karşısında adım atması söz konusu değildir. Her günün faizi ödenecektir" dedi.