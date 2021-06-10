Doktorun 200 bin dolarını havaleyle çaldılar

İstanbul'da Libyalı bir doktorun banka hesabında bulunan 200 bin doları kendilerine havale eden 6 şüpheli, yakalandı.

Libya uyruklu kalp cerrahı müşteki G.A.A.B., bankada bulunan 200 bin dolarının hesabında olmadığını gördü. Hemen bankayı arayan G.A.A.B., paranın başka bir hesaba havale edildiğini öğrendi. İşlemin bilgisi dışında yapıldığını belirten banka müşterisi emniyete giderek şikayetçi oldu.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine hemen çalışma başlattı. Araştırmalarda G.A.A.B.'nin hesabındaki paranın beş farklı kişinin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Araştırmada, iddiaya göre paraların daha sonra eski banka çalışanı M.S.'ye gönderildiği tespit edildi.

Altı şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmaların ardından eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda 6 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital dokümana el konuldu. Haklarında bankacılık kanununa muhalefet ve zimmet iddiasıyla işlem yapılan şüpheliler emniyete götürüldü.