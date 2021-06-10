Kademeli normalleşme adımları ile ilgili kararlar alınması beklenen bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ertelendi.

NTV'nin haberine göre kademeli normalleşmeyle ilgili yeni kararların alınacağı ve bugün düzenlenmesi planlanan kabine toplantısı, iptal edildi.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti.

14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısı bugün yapılacağı duyurulmuştu.

Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önlemlerle ilgili olarak ''Esneme için Haziran'dan sonra değerlendirme yapılır" ifadelerini kullanmıştı.