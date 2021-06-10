MHP'li Büyükataman'dan Ahmet Şık tepkisi: Bu şahsa sahip çıkan kim varsa 'Devleti yıkmamız lazım' sözlerine ortaktır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile ilgili olarak "Aşağılık sözlerine rağmen bu şahsa sahip çıkan kim varsa, bu söze ortaktır, sözü söyleyenin layık olduğu tüm sıfatlara da layıktır" dedi.