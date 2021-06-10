Meclis'te 'gözaltına alınan koyunlar' tartışması: Suç mu işliyorlar, kamu düzenini mi bozuyorlar?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 'gözaltına alınan' koyunlarla ilgili konuştu. Tanal, "Koyunlar suç mu işliyor, koyunlar kamu düzenini mi bozuyor? Hayvanların cezai sorumluluğu yoktur" dedi.

Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinde izinsiz otladıkları gerekçesiyle asker tarafından alıkonulan koyunlar, Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya neden oldu. Jandarmanın görevinin emniyet ve asayişi sağlamak olduğunu belirten CHP’li Tanal, "Koyunlar suç mu işliyor, koyunlar kamu düzenini mi bozuyor? Hayvanların cezai sorumluluğu yoktur. Gözaltı işlemi hangi kanuna göre yapılıyor?" diye sordu.

Mahmut Tanal, kendisine yeni gelen bir mesajı paylaşmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da, Ceylanpınar'da TİGEM'in bulunduğu, çevre köylerdeki koyunları asker gözaltına alıyor. Ancak gözaltına alınan koyunlarının bazıları kuzusu olduğu için, yem de verilmiyor, o hayvanlara yem verilmediği için süt yapamıyor. Kuzular da aç, hayvanlar da aç. Yani, sizden istirhamım şu: Gözaltına alınan koyunlara hiç olmazsa yem verilsin, aksi takdirde hayvan hakları ihlal ediliyor."

Ceylanpınar'da TİGEM arazisinde otluyorlar bahanesiyle koyunları neden gözaltına alıyorsunuz?



Koyunların ceza sorumluluğu yok.



Görev alanınızın dışına çıkıyorsunuz, suç işliyorsunuz!



Askerleri koyun peşinde koşturarak itibarsızlaştırıyorsunuz! @jandarma @suleymansoylu pic.twitter.com/ws8pzG3Njl — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 9, 2021

'Yeni çıkardığımız yasada, yavrusu olan koyunlar gözaltına alınamıyor'

Gözaltına alınan koyunlar nedeniyle Meclis’te yaşanan tartışma sırasında söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlandığı belirtilen ancak daha Meclis gündemine gelmeyen yasa teklifine atıf yaparak, "Yeni çıkardığımız yasada, yavrusu olan koyunlar gözaltına alınamıyor" dedi.

Tanal ise "Urfa vekili, orada, konuşmuyor; İstanbul milletvekilisin, konuşuyorsun. Ayıp ya" diye konuştu.