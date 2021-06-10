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    Hıncal Uluç'tan İmamoğlu'na: Her şey çok güzel olmadı, her şey ... oldu, noktalı yerleri sen doldur 'güya' başkan

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    Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nun seçim kampanyası dönemindeki sloganını hatırlatan Uluç, "Her şey çok güzel olmadı İmamoğlu. Her şey ..... oldu. Noktalı yerleri sen doldur 'güya' başkan" ifadesini kullandı.

    Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 'İstanbul'a ne yaptın İmamoğlu?' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

    İmamoğlu'nun seçim kampanyası döneminde "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullandığını hatırlatan Uluç, "Kaç yıl geçti aradan İmamoğlu? Ve söyle, İstanbul halkının hepsinin hatırladığı ne yaptın? 'Her şey' değil, 'Çok güzel olan bir, tek bir şey' söyle. Geçen hafta sonu ilk defa cumartesi çıkma izni verilince bize, Ankara'dan gelen kardeşim Kemalleri de alıp Kuzguncuk'a gittik" dedi. Uluç, şöyle devam etti:

    • "Orası benim en sevdiğim kahvaltı yeridir. Yenecek şey her yerde var. Ama İcadiye Caddesi'ndeki manzara hiçbir yerde yok. Benim manzaram 'insan'dır çünkü.. Babamın Kuleli günlerinde cumartesi günleri piyasa yaptığı o caddede iki taraflı insan seli akar. Onların arasındaki masada oturmanın ve tavada köy yumurtası yemenin tadına doyulmaz.
    • Seçilmiştin. Bir ay falan olmuştu. Seni de davet ettim. 'Burada esnafın bir bölümüne yapılmış büyük haksızlık var. Gel, gör, düzelt' dedim. Üç şeritli yolun sadece bir tarafına park edilebiliyordu. Sağda kimbilir kim torpilli ise arabalar hep sola park ediyor ve bu taraftaki kafe veya kahvaltı evlerine oturanlar sırtlarını adeta park etmiş arabaya dayıyorlardı.
    • Karşı hep püfür püfür.. Sen, ulaştırma müdürünü, başkanını, her karın ağrısı ise onu aldın geldin. Biz park etmiş arabalarla burun buruna sağda oturduk. 'Çözüm gayet kolay Başkan' dedim. 'Dünyanın pek çok yerinde gördüm. 'Park bir gün sağda, bir gün solda olacak' dersin. 1 dakikada çözersin.'

    'Her şey eski tas eski hamam'

    • Ukala müdürün 'Başkanım' diye itiraz etti. 'Biz tüm Kuzguncuk trafiğini baştan ele alacak ve köklü çözümler bulacağız. İcadiye Caddesi de o arada hallolur.' Kalkıp gittiniz. Temmuz 2019'du. Biz gittik Haziran 2021. Yani tam iki yıl geçmiş. Her şey eski tas eski hamam İmamoğlu Başkan."

    Uluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sanat dünyasına etkisine de değindi. "Bugüne gelelim İmamoğlu. Müzisyenler aç. Genel yönetim 3'er bin lira dağıttı. Bir senedir aç olanlara 3 bin lira nedir ki? Tabii hiç yoktan iyidir" ifadesini kullanan Uluç, "Peki sen, yerel yönetim ne yaptın İmamoğlu? CRR var mı elinde? Açıkhava var mı? Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Maltepe gibi en büyükleri başta, CHP'li belediyelerin elinde, açık, kapalı toplam kaç mekân var bilir misin?" diye yazdı.

    'Müzisyenler seni omuzlarında taşır, halkın alkıştan elleri şişerdi'

    İmamoğlu'na "Sakın, ama sakın bana mazeret söyleme" diye seslenen Uluç, bu konudaki yazısını şöyle noktaladı:

    • "Halkını ve müzisyenini düşünen bir Başkan olsaydın, yerel yönetimin patronu olarak, bunların hepsini kullanırdın. İşte 1 Temmuz'da sinemalar açılıyor. Sen de salonlarını açabilirsin. Planın var mı?. Ama açılana dek, dijital canlı yayınlar yapabilirdin. Müzisyenler seni omuzlarında taşır, halkın alkıştan elleri şişerdi. Ne yaptın İmamoğlu, ne yaptın?
    • Eyüp'teki üstelik deprem toplanma yeri olan tek parkı yıkıp, yerine beton evler dikmeye kalktın. Mahalle kadınları 24 saat nöbete girdi, hâlâ bekliyorlar. Her şey çok güzel olmadı İmamoğlu. Her şey ..... oldu. Noktalı yerleri sen doldur 'güya' Başkan."
    Etiketler:
    Kuzguncuk Mahallesi, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Sabah gazetesi, Hıncal Uluç
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