Kayıt
12:30 10 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mehmet Nuri Ersoy

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Rusya ile görüşmeler olumlu gidiyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1044412410_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_aa57533d37a62b4d012cfd347a17b4ca.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106101044700951-kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-rusya-ile-gorusmeler-olumlu-gidiyor/

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye ile uçuş kısıtlamasını kaldırmasına ilişkin temasları sürdürdüklerini belirterek, "Görüşmeler olumlu gidiyor. Ruslar yerinde tespit yapacak" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak açıklaması öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. 

    Bakan Ersoy, Rusya'nın koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirdiği uçuş kısıtlamasını kaldırmasına ilişkin temaslar hakkında, "Görüşmeler olumlu gidiyor. Ruslar ziyaret programı istediler, programı verdik. Randevu bekleniyor. Onlar bize 2 sayfa soru sordular, detaylı cevap verdik. Ruslar yerinde tespit yapacak" diye konuştu.

    Ersoy, Rus heyetin ziyaretinin ardından verilerini Rusya devleti ile paylaşacağını, bu veriler ışığında ülkenin uçuşları yeniden başlatmaya karar vereceğini belirtti.

    '8'den fazla ülke ile görüşme sağlandı'

    Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

    "Bütün ülkelerle bizim Sağlık Bakanlığı yetkilileri onların Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 'Kovid yönetim merkezleri' diyelim onlarla mutabakat sağlıyoruz. Her iki heyeti düzenli olarak, defalarca görüştürüyoruz. Herkesin karşılıklı soruları oluyor. Sorular cevaplanıyor. O aşamalar geçiliyor şu anda. Olumlu gidiyor hepsi. Şu ana kadar 8’den fazla ülke ile görüşme sağlandı. Avrupa ülkeleri de hızlandı. Fransa ile de başlıyor şimdi. Hollanda, Belçika hepsiyle görüşme olacak. Önce sağlık birimlerinin mutabakatı sağlanıyor. AB kendi içinde karar verme aşamasında yeni yeni alıyor kararlarını. Avrupa dışı ülkeler de uyum sağlıyor." 

    'Türkiye, Avrupa kriterlerine geldi'

    Türkiye'nin vaka sayılarında Avrupa kriterlerine geldiğini kaydeden Ersoy, "Her ülkenin kriteri de farklı. Avrupa'nın tek bir kriteri yok. Biri diyor '100 binde 50', diğeri '40'. Bir ülke diyor ki 'Bu yetmez mutasyon'. Her ülkenin kendine ait kuralları var. AB ortak karar almıyor. Tavsiye kararı alıyor sadece. Avrupa dışı ülkelerde her ülke kendi kararını kendi alıyor. O yüzden tek tek görüşülüyor ülkelerle" diye konuştu. 

    'Halk plajlarının sayısı artıyor'

    Halk plajları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, "Halk plajlarının sayıları artıyor. Şu an sayısı 7’ye çıktı. Önümüzdeki sene çok daha fazla açacağız. Her bölgede açacağız. Şu anda 4'tü, 7'ye çıktı; önümüzdeki sene 7'yi 14'e çıkaracağız. Bunların girişleri ücretsiz oluyor, hizmet standardı da 5 yıldızlı oluyor" dedi.

    Etiketler:
    Uçuş, Kısıtlama, Rusya, Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hong Kong merkezli Hanson Robotics adlı firma, Kovid-19 ile mücadelede yeni robot prototipini tanıttı. Pandemi sürecinde sağlık personeli olarak hizmet verecek olan robotun adı Grace.
    Dünyanın ilk insansı robotu Sophia'nın üreticisinden Kovid-19 hastaları için yeni 'bakıcı'
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet