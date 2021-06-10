Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp tandıra gömüldüğü ortaya çıktı

Kayseri'de kayıp olarak aranan karı koca, öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandıra gömülü halde bulundu. Polis ekipleri tarafından beton dökülen tandırdan çıkarılan çiftin cenazesi morga kaldırıldı.

Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yaptı.Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı.

Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ayrıca, çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan’ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.