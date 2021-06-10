Prof. Dr. Görür'den Kanal İstanbul tepkisi: Bu kadar riski bir proje yerine, neden İstanbul'u depreme hazırlamıyorsunuz?

Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul projesinin geçtiği alanların depremi tetikleyebileceğini belirterek, "Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine... İstanbul deprem bekliyor. Yüz binlerce insanın can güvenliği yok. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında, Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

T24'ün aktardığına göre Kanal İstanbul projesinin geçtiği alanların depremi tetikleyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Görür, "Bir bilim insanı olarak isyan ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Görür, "Kimse bu ülkenin geleceğine kendi fikri ve ekibiyle karar veremez" ifadelerini kullandı.

"Benim torunlarım burada yaşayacak" diye devam eden Görür, "Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine... İstanbul deprem bekliyor. Yüz binlerce insanın can güvenliği yok. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" dedi.