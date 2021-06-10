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    Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin

    Prof. Dr. Tekin: Mutasyonlu virüs hamilelerde ölümü artırdı

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    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (847)
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    Prof. Dr. Tekin, 1 yıllık süreçte hastanelerinde yeni doğum yapan ya da hamile olan 5 hasta, Marttan sonraki 2 aylık sürede de yine 5 hastanın Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini söyledi. Tekin, "Biz bu artışı biraz da mutasyona bağladık. Çünkü mutasyon daha ağır seyrediyor ve bundan dolayı yoğun bakıma giden anne sayımızda artış oldu" dedi.

    Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, pandeminin başından bu yana Ankara Şehir Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi'nin Kovid-19'lu gebelere ve anne adaylarına katkı sağladığını bildirdi:

    "Pandeminin ilk gününden bugüne kadar yaklaşık bin 500 koronavirüs şüpheli annemizin 800'ünün doğumunu gerçekleştirdik. Halen de Kovid-19 için ayırdığımız özel servisimizde pozitif annelerimizi takip etmekteyiz. Bugün itibari ile serviste 15 gebe veya doğum yapmış annemiz var. Ankara Şehir Hastanesi büyük bir kampüs olduğundan Kovid-19'a özel ayrılan yoğun bakımlar diğer kulelerde mevcut. O kulelerdeki yoğun bakımlara yolladığımız gebe sayısı da 8. Ne yazık ki geçen sene marttan, bu sene marta kadar baktığımızda yeni doğum yapan ya da gebelik esnasında toplamda 5 anne hayatını Kovid-19 sebebiyle kaybetmiş. Ama bu sene Mart ayından itibaren sadece 2 ay içerisinde 5 anne ölümü gerçekleşti. Biz bunu biraz da mutasyona bağladık. Çünkü bu mutasyon daha ağır seyrediyor ve bundan dolayı yoğun bakıma giden anne sayımızda artış oldu. Elimizden geldiğince gebelerimizi ve annelerimizi sıkı bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz."

    'Anne sütünde koruyucu antikorlar var'

    Tekin, Kovid-19'lu annenin doğumu sırasında bebeklerin çok iyi korunması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

    "İlk günden itibaren doğurttuğumuz anne ile bebeklerini ayırmamaya özen gösteriyoruz. Anne sütünde koruyucu antikorlar var. Bunlar bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yine Kovid-19'lu annelerin doğumdan sonra sütlerinde Kovid-19 antikoru da tespit edildi. Biliyoruz ki anneden bebeğine vertikal geçiş dediğimiz anne karnında geçiş olmuyor. Ama doğum esnasında da bebeği çok iyi korumanız gerekiyor. Ayrıca emzirme sırasında da önlemleri almak gerekiyor. Biz annelerimiz için özel videolar, eğitimler hazırladık. Eğitim hemşirelerimiz keza doğum yapan Kovid-19 pozitif annelerimize maskelerini takıp el hijyenine dikkat ederek bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda eğitimler veriyorlar. Bu süreçte annesi yoğun bakımda olan bebeklerimiz de oldu. Bu bebekler ile anneleri görüştürebilmek amacıyla da inovatif bir girişimimiz oldu. Bebek tableti dediğimiz tablet üzerinden, emzirme hemşirelerimiz anneye bebeğini göstererek dijital ortamda buluşturdular."
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (847)
    Etiketler:
    Yoğun bakım, Anne, mutasyon, Kovid-19, Koronavirüs, Hamile
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