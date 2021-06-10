Prof. Dr. Tekin: Mutasyonlu virüs hamilelerde ölümü artırdı

Prof. Dr. Tekin, 1 yıllık süreçte hastanelerinde yeni doğum yapan ya da hamile olan 5 hasta, Marttan sonraki 2 aylık sürede de yine 5 hastanın Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini söyledi. Tekin, "Biz bu artışı biraz da mutasyona bağladık. Çünkü mutasyon daha ağır seyrediyor ve bundan dolayı yoğun bakıma giden anne sayımızda artış oldu" dedi.